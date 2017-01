Charlotte Casiraghi, Pierre Niney... : Ambassadeurs élégants en mission suisse

C'est sur invitation de Montblanc que Charlotte Casiraghi, Pierre Niney et Hugh Jackman ont posé leurs valises à Genève ! La maison allemande et marque exposante du 27e Salon international de la haute horlogerie (SIHH) y a convié une poignée de convives prestigieux pour un cocktail. L'événement s'est déroulé au stand Montblanc du Salon, à la Geneva Palexpo. L'acteur australien de 48 ans et futur héros du film Logan (en salles le 1er mars) a assuré son rôle d'ambassadeur Montblanc avec élégance.

Autres égéries de la maison horlogère, Charlotte Casiraghi et Pierre Niney ont assisté à la soirée. Ils y ont croisé les acteurs Macarena Gómez, Gwei Lun-Mei et Luca Argento, le top model Joan Smalls, les mannequins Ana Beatriz Barros et Neels Visser.

Le 27e Salon de la haute horlogerie prendra fin le vendredi 20 janvier. Cette dernière journée sera ouverte au public.