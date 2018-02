Charlotte de Turckheim : Mort de son père, le baron Arnaud de Turckheim

Charlotte de Turckheim est en deuil. Le père de l'actrice, réalisatrice et humoriste de 62 ans, le baron Arnaud de Tuckheim, est mort le samedi 10 février 2018. Il avait 90 ans. On ignore les causes du décès, mais "la famille tient à remercier tout particulièrement le docteur Pâques-Thomas et toute l'équipe médicale pour leur dévouement", peut-on lire ce mercredi 14 février dans Le Carnet du jour du Figaro. On apprend que la cérémonie aura lieu en l'église d'Eygalières (Bouches-du-Rhône), le vendredi 16 février, à 14h30.

Née Anne-Charlotte de Turckheim, la réalisatrice de Mince alors ! est la fille du baron Arnaud de Turckheim (1928), appartenant à la famille noble protestante de Turckheim (dans le Haut-Rhin), et de Françoise Husson. En février dernier, sur le Divan de Marc-Olivier Fogiel, elle s'était épanchée sur sa famille et notamment sur un moment marquant pour elle : le départ de son père du foyer en 1968. Elle avait 13 ans quand son papa décide du jour au lendemain de quitter sa famille et de vendre son entreprise afin de partir à l'autre bout du monde avec la soeur de l'acteur Gérard Lanvin. "En fait, tout ce que je vous ai enseigné jusqu'à présent, c'est des conneries. Maintenant il faut vivre, il faut s'éclater. En gros, faites ce que vous voulez", aurait-il déclaré avant d'abandonner ses proches.

"1968 a été pour lui un choc. C'est lui qui fait sa révolution et il se dit : 'Mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette vie bourgeoise dans laquelle je vous ai mis, moi j'ai envie de vivre, j'ai envie de m'éclater, je pars en Inde.' Lui qui avait un look costard-cravate se retrouve avec des turbans dans les cheveux... À ce moment, tout notre système de valeurs vole en éclats. (...) Ça a été horrible, extrêmement violent. Je pense que, inconsciemment ou consciemment, c'est comme s'il avait voulu tous nous réveiller", racontait l'actrice.

De cette période, Charlotte de Turckheim dit avoir retenu une leçon sur l'importance pour une femme d'être indépendante. "Pour ma mère, ce qui a été dur, c'est qu'elle s'est retrouvée seule avec quatre enfants. Elle avait toujours travaillé dans la boîte de son mari. Elle a dû tout recommencer alors qu'elle avait une quarantaine d'années. C'est aussi à cause de ça que j'ai voulu tenir ma vie entre mes mains", a révélé l'actrice qui a récemment été à nouveau grand-mère après la naissance du premier enfant de sa fille actrice Julia Piaton (Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ?).