Charlotte Gaccio enceinte : La fille Michèle Bernier a fait sa babyshower !

Durant leurs quinze ans de vie commune, Michèle Bernier et Bruno Gaccio ont eu deux enfants. Si le dernier, Enzo, n'a que 20 ans et se montre discret, sa grande soeur Charlotte, 30 ans, a choisi le métier de comédienne. Métier entre parenthèses depuis peu puisqu'elle attend des jumeaux dont c'était la babyshower ce dimanche.

Charlotte Gaccio et son compagnon ont annoncé le 5 juillet qu'ils attendaient non pas un mais deux "jolies nouvelles" avec un montage sur un Instagram avec un cliché d'eux tout souriants et une échographie des bébés.