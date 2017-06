Isabelle Nanty : Son "poussin", son ami PEF... L'actrice populaire se confie

Quand son ami Pierre-François Martin-Laval, fameux Robin des bois surnommé PEF, lui propose de lui donner la réplique dans Mon poussin, Isabelle Nanty voit l'occasion de collaborer une nouvelle fois avec son complice et de jouer pour la première fois avec lui un "couple de cinéma". Au micro de Purepeople, la comédienne populaire aux rôles si attachants revient sur son travail dans cette comédie bourrée d'humour et de tendresse qui montre comment des parents tentent d'aider, maladroitement et de façon un peu trop radicale, leur fils après une rupture sentimentale.

Sa première rencontre avec PEF

"C'était il y a trente ans. J'ai rencontré PEF un été un mois d'août en 1987. Il était en stage d'été chez Florent. Il était au fond de la classe, il faisait le marrant. Et puis à un moment donné, il est passé. Il a mis tellement d'émotions dans sa scène qu'il est tombé dans les pommes ! Voilà ma première rencontre. Il avait beaucoup le trac à l'époque. C'est quelqu'un que j'adore car il a les larmes qui lui montent rapidement aux yeux. Tout d'un coup, ses yeux bleus deviennent mauves. Il a une énorme sensibilité, une énorme gentillesse. C'est un ovni, il a une créativité folle et qui ne ressemble à personne."

Actrice, mais également réalisatrice

Forte d'une solide expérience de metteur en scène de théâtre et cinéma, Isabelle Nanty a-t-elle joué joué les consultantes sur le tournage de Mon poussin ? "Je ne me mêle pas du tout. Je suis une actrice très docile. C'est difficile d'être à la fois dans un point de vue de metteur en scène et d'acteur. Surtout, il y a une chose difficile dans mon propre film, Le Bison, j'ai trouvé ça compliqué d'être quelqu'un d'invulnérable comme le metteur en scène et de passer en une seconde à la vulnérabilité d'un personnage. Et puis je n'ai fait qu'un seul film... J'aime bien me laisser diriger, me dire que je suis un instrument et qu'on peut jouer de moi (rires)." On ne peut s'empêcher alors de lui demander si elle a des projets de films, depuis son Bison génial en 2002 : "J'ai écrit d'autres films, mais ils ne se sont pas montés. Au moins 5... Ce n'était peut-être pas bien, je ne sais pas."