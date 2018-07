Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal en couple pour "Mon chien stupide"

On ne change pas une équipe qui gagne. Après son très réussi film Le Brio (qui a valu à Camelia Jordana un César du meilleur espoir), Yvan Attal retourne derrière la caméra avec la réalisation de Mon chien stupide, adaptation du célèbre roman de John Fante.

Le cinéaste retrouve pour l'occasion Charlotte Gainsbourg. Une évidence car le film se présente comme une "forme de troisième partie à Ma femme est une actrice et Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants", à en croire Le Film français, qui annonce le tournage du film à la rentrée.

L'histoire : Un écrivain, qui a eu un énorme succès il y a vingt-cinq ans, n'a, depuis, jamais retrouvé sa verve. Il a fondé une famille avec quatre enfants et a une superbe maison, rapporte Le Film français. Mais il a rendu ses proches responsables de sa perte de créativité. Un jour, il rentre chez lui, sa femme l'attend sur le pas de la porte. Elle croit qu'un ours est dans la maison. En fait d'ours, il voit sortir un énorme chien – un mâtin de Naples – dont l'incursion va bousculer tout l'équilibre familial.

L'histoire du roman de John Fante, qui se déroule aux États-Unis dans les années 1980, sera transposé en France, à notre époque. Le tournage doit débuter en septembre prochain. Mon chien stupide sera la cinquième collaboration entre Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg après Ma femme est une actrice (2001), Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants (2003), Do Not Disturb (2012) et Ils sont partout (2016).