Charlotte Gainsbourg : Icône sexy pour Saint Laurent

Jusqu'à dimanche, Cannes jouira du titre de capitale mondiale de la mode ! Charlotte Gainsbourg y a posé ses valises et participe au défilé de stars en cours. Un défilé commencé dans un parking souterrain de Los Angeles, d'où Saint Laurent dévoile un aperçu de sa prochaine campagne publicitaire...

Depuis le mois de juillet 2016, la Maison Yves Saint Laurent régale ses admirateurs avec une série de vidéos sobrement intitulée #YSL. Charlotte Gainsbourg apparaît dans la dernière en date, #YSL09, réalisée par Nathalie Canguilhem. Elle y porte une robe Saint Laurent, issue de la collection automne-hiver 2017 de la griffe parisienne, conçue par son directeur artistique Anthony Vaccarello et présentée en février, à la Fashion Week de Paris. L'actrice de 45 ans et fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg a été filmée dans un parking souterrain à Los Angeles, le 24 mars dernier.

Charlotte Gainsbourg est actuellement à Cannes, où se poursuit la 70e édition du Festival du film. Elle y a célébré la projection des Fantômes d'Ismaël (dont elle partage notamment l'affiche avec Marion Cotillard et Mathieu Amalric) au soir de la cérémonie d'ouverture, mercredi 17 mai, avant d'assister dimanche à celle de The Meyerowitz Stories au bras de son compagnon Yvan Attal.

Charlotte Gainsbourg était également présente au dîner de remise des prix Women in Motion, nom du programme lancé par le groupe Kering, dont Isabelle Huppert et la réalisatrice Maysaloun Hamoud sont les lauréates.