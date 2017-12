Charlotte Gainsbourg - Yvan Attal parle de leur amour sans fard : "Je l'aime"

Qui mieux que sa maman Jane Birkin et son compagnon depuis près de trois décennies, Yvan Attal, père de ses trois enfants, pour parler de Charlotte Gainsbourg ? Dans l'émission Thé ou café, l'actrice – elle est à l'affiche de La Promesse de l'aube le 20 décembre – et chanteuse – elle vient de sortir son cinquième album, Rest – a eu le plaisir d'écouter les mots de ses proches. Et les paroles de son compagnon ne laissent pas indifférent.

"La première fois que je l'ai vue c'était pour un film d'Eric Rochant [Aux yeux du monde, 1990]. Elle était très très timide. Elle n'a pas dit trois mots pendant tout le tournage. C'était un gag d'ailleurs avec Eric Rochant, on se disait que celui qui réussirait à lui faire dire une phrase entière, c'était un héros", raconte avec tendresse le réalisateur du Brio.

S'il s'amuse de sa grande timidité de jeunesse, il décrit ensuite la femme qu'elle est devenue et ce qu'elle lui a apporté : "Je pense que c'est quelqu'un qui s'est protégé pendant très très longtemps. Vous vous rendez compte ça fait à peu près vingt-sept ans que je vis avec elle. Je peux plus facilement vous parler de ses défauts que de ses qualités (rires). Je suis encore là donc c'est que je l'aime. Je trouve qu'elle a mûri professionnellement. Et voilà, elle a trois enfants [Ben (1997), Alice (2002) et Joe (2011)] ce n'est plus une enfant. Et puis je lui ai apporté moi beaucoup de choses (rires)." On lui demande alors quoi et il rétorque : "Bah demandez lui ! Je vais faire Charlotte Gainsbourg là en fait. Elle m'a transformé. D'habitude, je suis très très bavard, je balance, je dis tout et en fait, j'ai compris une chose c'est qu'il fallait rester quand même très pudique. Voilà ce qu'elle m'a apporté."



De son côté, Charlotte Gainsbourg, émue par les mots de son amoureux, expliquera à l'animatrice Catherine Ceylac à quel point il lui a tout apporté. Ce qui ne l'empêche pas de rester superstitieuse et de ne pas considérer son couple – ils n'ont pas voulu se marier – comme acquis.