Daniel Auteuil heureux avec Camélia Jordana, non loin de sa femme et sa fille

L'équipe du film Le Brio avait rendez-vous au cinéma Gaumont Opéra le 21 novembre pour présenter ce long métrage qui suit le parcours d'une jeune étudiante qui se rêve avocate et se fait aider par son professeur de droit, personnage provocateur et réactionnaire au premier abord. Camélia Jordana a eu le plaisir de décrocher le premier rôle et de donner la réplique à Daniel Auteuil, sous la direction d'Yvan Attal. De retour derrière la caméra après Ils sont partout, le metteur en scène a pris plaisir à aborder un nouveau sujet de société : celui d'une jeunesse qui veut trouver sa place en France.

Ce rôle tenait à coeur à Camélia Jordana, qui se sent légitime pour porter ce message important aux nouvelles générations. En effet, dans Nice-Matin, elle confie : "Mes parents sont d'origine algérienne et kabyle. Ma mère a dû arrêter l'école à 14 ans pour travailler et soutenir sa famille, alors qu'elle était première de sa classe. Elle m'a transmis l'amour des mots, de l'art, de la musique, du spectacle." Daniel Auteuil ajoute, dans Le Parisien : "J'étais présente quand Camélia avait chanté pour la commémoration des attentats de novembres 2015. Face aux familles et aux blessés, elle a représenté la France. Elle avait quelque chose d'encore plus légitime pour incarner sa génération dans le film."