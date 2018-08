Charlotte Le Bon : Quand elle "choque des grands-mères", en bikini

Cela faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas entendu parler de Charlotte Le Bon, et pour cause ! Sur Instagram, son dernier post remontait au 4 juin. Depuis, ses fans se languissaient d'avoir de ses nouvelles. Et ce jeudi 23 août 2018, la belle est sortie de sa tanière en postant une nouvelle photo.

En légende, elle s'excuse tout d'abord de son absence avant d'expliquer ce qu'elle a fait pendant tout ce temps. "Désolée pour la longue absence, j'étais occupée à arpenter des parkings et choquer des grands-mères" écrit l'actrice et artiste en légende d'une photo en noir et blanc où elle porte un haut de maillot de bain sans T-shirt. À gauche, on peut apercevoir une vielle dame la regarder de travers, comme si l'accoutrement de la jeune femme la dérangeait.