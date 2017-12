Charlotte Pirroni et Florian Thauvin : Mission reconquête après la rupture !

C'est reparti pour un tour entre Charlotte Pirroni et Florian Thauvin. En septembre dernier, nos confrères de Public annonçaient la séparation du couple. Deux mois plus tard, le footballeur et sa belle auraient semble-t-il remis le couvert... ou presque.

Pour rappel, Florian Thauvin n'avait pas apprécié le nouveau rôle de chroniqueuse de sa chérie. Charlotte Pirroni officiait en effet dans Touche pas à mon poste (C8), au côté de Cyril Hanouna. Le milieu offensif de l'Olympique de Marseille avait même lancé un ultimatum à Miss Côte-d'Azur 2014 : c'était soit lui, soit TPMP. La jeune femme préférant privilégier son avenir professionnel, l'histoire d'amour avait pris fin.

Seulement, ces dernières semaines, Charlotte Pirroni "n'est plus appelée par la production" de l'émission comme l'indiquent nos confrères de Public. L'occasion pour elle de renouer avec son ex. Ou du moins d'essayer... Car, aux dernières nouvelles, Florian Thauvin semblait plutôt proche de son ancienne compagne Sarah Lopez, ex-candidate de Secret Story 10 (NT1). Affaire à suivre...