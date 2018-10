Charly Nestor (Hit Machine) revient à la télé... sans Lulu !

La France l'associe encore et toujours au duo qu'il a formé avec Lulu à la tête du Hit Machine (M6) de 1995 à 2008, Charly Nestor est de retour devant la caméra en France !

En effet, après avoir passé seize années aux États-Unis, l'animateur de 54 ans a accepté de relever le défi d'animer un nouveau rendez-vous pour les plus petits, Allo Papa Tango Charly, diffusé sur la chaîne TV Pitchoun disponible sur la TV d'Orange. Sur le site de la chaîne, on peut lire que le programme est une "émission divertissante et familiale comprenant de nombreuses rubriques animées par une équipe de chroniqueurs complètement déjantés."

Au programme de ce rendez-vous pour les enfants proposé du lundi au vendredi de 7h à 8h15 sur le canal 88 de la TV d'Orange : "Cuisine sans cuisson, jeux de société, jeux vidéo, premiers secours, sport, petite enfance, histoire... et bien d'autres chroniques !"

De son côté, pour rappel, Lulu (Jean-Marc Lubin) est le responsable des productions pour la chaîne Non Stop People.

Nous souhaitons bonne chance à Charly dans cette nouvelle aventure !