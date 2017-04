Cheryl Cole fait table rase du passé, un mois après la naissance de son fils

Cheryl Cole fait le tri dans son patrimoine immobilier, un mois après la naissance de son fils Julien. D'après les informations du DailyMail, l'ancienne star des Girls Aloud, qui file le parfait amour avec le jeune Liam Payne, vient de mettre en vente sa somptueuse villa située dans l'Hertfordshire en Angleterre.

Au début de l'année dernière, la chanteuse de 33 ans, qui attendait alors son premier enfant avec l'ancien One Direction, emménageait chez son chéri à Surrey et mettait en location sa propriété contre un loyer de 22 000 euros par mois. Mais l'interprète d'Only Human a finalement changé d'avis et vient de la mettre en vente, au même prix que celui auquel elle se l'était offerte deux ans plus tôt, soit près de 6 millions de livres.

Sans surprise, l'ancienne maison de Cheryl Cole est un véritable havre de paix qui comprend pas moins de six chambres à coucher, un Spa composé d'une piscine intérieure et d'un sauna ainsi qu'une petite salle de cinéma, un séjour avec feu de cheminée, une splendide salle de bain avec une baignoire et douche à l'italienne et un terrain de tennis, un studio de danse et un système de sécurité dernier cri.

Ultramoderne et très lumineuse, la maison qui donne directement sur un splendide jardin grâce à ses nombreuses baies vitrées, devrait facilement faire le bonheur de ses futurs acquéreurs.

De son côté, Cheryl Cole profite de son congé maternité pour pouponner son premier enfant, tant attendu. L'ex-femme du volage Ashley Cole et du restaurateur français Jean-Bernard Versini se consacre à son bébé au Royaume-Uni quand son chéri multiplie les allers-retours à Los Angeles où il travaille sur ses propres morceaux. Dans les mois à venir, l'ancien One Direction de 23 ans devrait publier son premier opus, à l'instar de ses ex-partenaires de scène Zayn Malik, Louis Tomlinson, Liam Payne et Harry Styles qui tentent eux aussi de percer en solo.

Coline Chavaroche