One Direction : Le montant de leur fortune colossale révélé

À moins de 25 ans chacun, les One Direction n'ont pas de souci à se faire pour leurs vieux jours. Sept ans après leurs débuts fulgurants dans l'émission X-Factor – qu'ils n'ont d'ailleurs même pas remportée – et un an après leur retraite anticipée – que certains aimeraient temporaires –, chacun des membres du groupe est à la tête d'une fortune colossale.

D'après les informations du site Companies House, rapportées par les journalistes du Daily Mail, Harry Styles, Liam Payne, Niall Horran, Louis Tomlinson et Zayn Malik viennent de revendre 10% des parts de leur entreprise 1D Media pour la modique somme de 80 millions d'euros, soit 16 millions chacun ! Les chanteurs sont à l'abri du besoin pour le reste de leurs jours puisqu'ils touchent également des royalties grâce à leurs sociétés Rollcall Touring et PPM.

"Les garçons ont toujours été très malins et prudents quant à leurs gains et leurs investissements. L'objectif pour eux était clairement d'atteindre cette situation et d'avoir la liberté de faire ce qu'ils ont toujours rêvé de faire. D'ici à dix ans, ils pèseront tous facilement plus de 100 millions chacun. C'est incroyable", a confié un proche des interprètes de Drag Me Down.

Après avoir remporté six BritAwards et vendu plus de 20 millions de disques dans le monde, les membres du célèbre boysband ont eu la bonne idée d'investir dans la pierre.

Leur fortune dans le détail

À 23 ans, Harry Styles arrive en tête du classement avec une fortune estimée à 64 millions d'euros. Le beau gosse qui sera à l'affiche de Dunkerque et fera bientôt son retour en solo dans les bacs, possède deux maisons à Los Angeles et à Londres, estimées respectivement à 4 et 6 millions d'euros, ainsi que des voitures de luxe notamment une Ferrari, une Porsche 911 et une Jaguar, de même qu'une collection d'oeuvre d'arts estimée à 350 000 euros.

L'ex de Taylor Swift n'est pas le seul à collectionner les belles choses puisque son acolyte Liam Payne, papa d'un petit garçon, possède une rutilante Lamborgini estimée à 300 000 dollars. Il possède en outre une maison à Surrey, qu'il partage avec son amoureuse Cheryl Cole, et une autre à Los Angeles, estimées à 5 et 7 millions d'euros.

À seulement 23 ans, sa fortune est estimée à 61 millions d'euros, soit un peu plus que Zayn Malik qui possèderait 58 millions d'euros, ce qui lui a permis d'acheter des maisons à Los Angeles et Hertfordshire pour 9 millions d'euros ainsi qu'une maison pour sa maman à Bradford, estimée à 1 million d'euros.

Enfin, Nial Horran (23 ans) a engrangé la même somme que le chéri de Gigi Hadid, ce qui lui a permis d'acquérir une propriété à Los Angeles, un appartement à Londres ainsi qu'une maison à Mullingar en Irlande. Il possède aussi une Range Rover et une Ferrari, estimée à 100 000 dollars.

En fin de course, Louis Tomlinson, papa d'un petit Freddie (1 an, dont la mère est son ex, la styliste Briana Jungwirth) est à la tête d'une fortune estimée à 57 millions d'euros. Il possède une villa sur les hauteurs d'Hollywood, achetée 6 millions d'euros, ainsi qu'une maison dans le Nord de Londres, estimée à 5 millions d'euros. L'interprète de Just Hold On, qui roule en Porsche Boxster, Range Rover ou Aston Martin, a assuré l'avenir de sa famille pour plusieurs générations.

