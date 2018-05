Chiara Ferragni : Radieuse à Cannes deux mois seulement après son accouchement

L'influenceuse italienne était sur la Croisette ce 13 mai 2018. Au bras de son fiancé, le rappeur Fedez, Chiara Ferragni a monté les marches du Palais des festivals pour le film Le Grand Bain. L'occasion pour la jeune femme de 31 ans de faire son retour sur le tapis rouge quelques semaines seulement après avoir donné naissance à son premier enfant.

Vêtue d'une robe rose signée Alberta Ferretti, la blogueuse mode devenue businesswoman est apparue radieuse. La taille marquée par une ceinture noire, l'égérie Lancôme dévoile d'ores et déjà une silhouette affinée après avoir accouché de son petit garçon baptisé Leone le 19 mars dernier. La jolie blonde et son compagnon se sont fiancés en grande pompe au printemps 2017 et préparent activement leur mariage entre Milan et Los Angeles.

Chiara Ferragni a débuté avec son blog The Blonde Salad en 2009, une plateforme rapidement devenue une référence en la matière. Forte d'une impressionnante communauté avec près de 13 millions d'abonnés sur Instagram, elle a transformé un site référençant ses looks en entreprise florissante au chiffre d'affaires se comptant désormais en millions. Elle est également à la tête d'une marque de vêtements et accessoires éponyme.