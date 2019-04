Chimène Badi tremblante et les larmes aux yeux : son papa lui fait une surprise

Invitée de Cyril Hanouna sur le plateau de Touche pas à mon poste, Chimène Badi n'a pu retenir ses larmes alors que l'émission touchait à sa fin. Il faut dire que l'animateur lui a fait la surprise de faire venir son père Mohammed, qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps...

Alors qu'elle a quitté le Sud de la France, où elle vit depuis plusieurs années et où elle partage sa vie avec son mystérieux amoureux, la chanteuse de 36 ans a posé ses valises pour quelques semaines à Paris. Elle est venue assurer un intensif marathon promo à l'occasion de la sortie de son nouveau disque porté par l'entêtant single Là-haut. On imagine ainsi aisément que Chimène Badi ne s'attendait pas à voir son papa débarquer sur le plateau. D'ailleurs, l'animateur avait gardé la surprise jusqu'au bout puisqu'il a attendu les dernières minutes pour lui demander d'entonner quelques notes de son tube Entre nous et c'est sur ce morceau que son père est apparu, bouquet de fleurs à la main.

Complètement abasourdie, Chimène Badi n'a pu cacher son émotion, mettant sa main devant la bouche puis sa tête entre ses bras avant d'essuyer quelques larmes et d'aller embrasser son papa et l'animateur. "Merci, je ne l'ai pas vu depuis longtemps. (...) Il est beau, mon père, hein, je l'adore, c'est mon père !", a-t-elle déclaré avec fierté, tremblante d'émotion.

Un beau moment, plein de douceur et de tendresse dans cette course éreintante pour faire découvrir à son public son nouveau disque. Un album dont elle espère le succès après avoir été très marquée par l'échec du précédent, Au-delà des maux. "Au-delà de l'envie qui n'était plus là, il y avait aussi beaucoup de choses qui me bloquaient", nous a-t-elle récemment confié en interview pour expliquer sa longue absence. La sympathique chanteuse ne veut toutefois se mettre aucune pression alors même qu'il est de plus en plus dur de bien gagner sa vie quand on fait de la musique. "Oui, avant, on gagnait beaucoup d'argent et aujourd'hui, c'est différent. Mais il faut vivre avec son temps, c'est comme ça. Tant mieux s'il faut faire beaucoup de scène pour pouvoir gagner sa vie. (...) ça remet les pendules à l'heure car resteront ceux qui méritent de rester, il y a une forme de justice que j'aime bien là-dedans", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet