Chloé Jouannet : Ravissante en robe moulante au bras de son amoureux

Voilà deux ans que Chloé Jouannet file le parfait amour avec Zacharie Chasseriaud, un jeune homme que les cinéphiles doivent connaître. En effet, le beau blond, 22 printemps au compteur, a déjà une belle expérience en tant qu'acteur. Il avait été propulsé en 2011 dans le superbe long métrage Les Géants. On l'avait ensuite vu dans Tango libre, La Belle Vie et Au plus près du soleil. Et plus récemment dans Nos patriotes – aux côtés de sa belle-mère Alexandra Lamy –, Noces et la série Hippocrate, avec Louise Bourgoin et Alice Belaïdi.