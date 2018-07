Chloé Mortaud divine en lingerie : La Miss envoûte la Toile !

Chloé Mortaud vit un véritable conte de fées ! Installée à Las Vegas depuis 2011, notre Miss France 2009 nage en plein bonheur avec son compagnon, le pilote Romain Thievin, et avec son adorable fils Matis. Le 24 juillet 2018, c'est sur les réseaux sociaux qu'on la retrouve plus sublime que jamais.

Chloé Mortaud a envoûté toute sa communauté en postant une nouvelle photo sur son compte Instagram. Sur celle-ci, elle prenait la pose en sous-vêtements signés de la marque Dim. Une belle occasion pour dévoiler sa silhouette de rêve, de quoi faire des jalouses. Taille fine, teint rayonnant et cheveux soyeux, autant vous dire que la belle a fait l'unanimité !

Totalement sous le charme, les internautes ont adressé de jolis messages à Chloé Mortaud. "La perfection pour moi. La plus belle des bombasses françaises à Vegas. Toujours de plus en plus magnifique et resplendissante", pouvait-on lire dans les commentaires.