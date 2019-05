Chris Brown accusé de viol : première confrontation à Paris avec la plaignante

Chris Brown convoqué par la justice française. Le chanteur américain de 30 ans est prié de se rendre dans les locaux du 1er district de la police judiciaire parisienne, pour une confrontation avec la femme de 24 ans qui a porté plainte contre lui pour viol, le 18 janvier 2019. Selon Le Parisien, il ne devrait pas être seul à se rendre à cette audition mardi 28 mai 2019 : un garde du corps et un ami à lui sont également accusés par la plaignante.

Cette étudiante affirme avoir été abusée à Paris par Chris Brown et ces deux autres personnes dans une suite de l'hôtel Mandarin oriental dans la nuit du 15 au 16 janvier 2019. Elle et d'autres filles s'étaient rendues dans la chambre du chanteur, aux alentours de 3h du matin. L'ambiance de la soirée, très "musique violente et cocaïne", aurait déplu à la jeune femme, qui aurait voulu partir. Toujours selon Le Parisien, qui cite le récit de l'étudiante, Chris Brown l'aurait brutalement attrapée puis violée dans un dressing. Cherchant à s'enfuir et à récupérer son téléphone portable, elle aurait ensuite été abusée par le garde du corps et l'ami de la star, dans leurs chambres respectives.

La plaignante a porté plainte le 18 janvier 2019. Chris Brown martèle qu'il n'a eu aucune relation sexuelle avec elle. Après avoir porté plainte pour "dénonciation calomnieuse", il avait clamé son innocence en la traitant de "sal*pe menteuse" sur les réseaux sociaux. Elle est défendue par une ténor du barreau, spécialisée dans les agressions sexuelles, Me Gloria Allred, qui a notamment officié dans des dossiers ultramédiatisés comme ceux de Bill Cosby, Harvey Weintsein, OJ Simpson... Selon l'avocat de Chris Brown, Me Raphaël Chiche, il "entend participer à cette confrontation". De son côté, son accusatrice se prépare à l'affronter "les yeux dans les yeux".