Chris Brown (encore) arrêté par la police après un concert en Floride

On ne compte plus les déboires judiciaires de Chris Brown tant ils sont nombreux. Et ce n'est visiblement pas près de s'arrêter. Selon les informations rapportées par nos confrères de TMZ, le rappeur de 29 ans a effectivement été arrêté par la police à l'issue de son concert organisé jeudi 5 juillet 2018 au Coral Sky Amphitheatre à West Palm Beach, en Floride.

En pleine tournée, l'interprète du tube Loyal faisait l'objet d'un mandat d'arrêt "exceptionnel" provenant d'un comté voisin et était attendu aux portes de son concert par plusieurs officiers. Pour le moment, la raison de son arrestation n'a pas été dévoilée.

Chris Brown, tristement connu pour avoir levé la main sur sa compagne d'alors Rihanna en 2009, était particulièrement discret ces derniers temps. Celui qui est papa d'une petite Royalty (4 ans, née d'une brève liaison avec le mannequin Nia Amey-Guzman) a démarré son Heartbreak on a Full Moon Tour le mois dernier et devait se produire vendredi à Tampa, une autre ville de Floride. Sa tournée, qui compte vingt autres dates au total, devait originellement se clôturer le 5 août prochain à Anaheim (Californie).

Ce n'est donc pas la première fois que le chanteur passe par la case prison ou qu'il fait parler de lui en des termes peu élogieux. En 2014, il avait été arrêté à Malibu puis emprisonné sans possibilité de libération pour violation de sa mise à l'épreuve. Pour ces faits, il était resté plus de deux mois en prison. En 2017, son ex-compagne Karrueche Tran avait obtenu une ordonnance restrictive à son encontre, l'accusant de harcèlement et de violences. Le top avait notamment affirmé qu'elle avait reçu des menaces de mort.