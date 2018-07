Chris Froome : Un gendarme ne le reconnaît pas et le plaque au sol

"Fuck You !", l'énervement de Chris Froome était palpable juste après la 17e étape du Tour de France qui a conduit le peloton de Bagnères-de-Luchon à Saint-Lary-Soulan et au col du Portet. De plus en plus loin du potentiel vainqueur du Tour de France, son coéquipier Geraint Thomas, le cycliste britannique de 33 ans a vécu une journée contre-performante qui ne s'est pas terminée en beauté.

À lire aussi James Blake : La star du tennis US violemment arrêtée et plaquée au sol

Une fois la ligne d'arrivée franchie, Chris Froome s'est mis en route pour rejoindre le bus de la Sky mais c'était sans compter sur l'intervention musclée d'un gendarme. L'agent n'a pas reconnu le multiple vainqueur du Tour de France qui portait une veste imperméable et l'a stoppé net en le faisant descendre brutalement de son vélo. Une séance musclée filmée par de nombreux témoins. Halluciné par une telle intervention, Chris Froome s'en est alors pris au gendarme avant de repartir sur son vélo.