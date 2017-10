Chris Hemsworth, mari d'Elsa Pataky : "Ma femme et moi, on est retombé amoureux"

"Ma femme et moi sommes tombés amoureux, nous avons eu des enfants et on ne s'est pas vraiment beaucoup vu pendant quelques années. Et puis on est retombé amoureux. En termes d'efforts, Elsa a certainement fait plus de sacrifices que moi. Elle aurait voulu que je freine un peu et que je sois plus souvent à la maison avec les enfants, moi aussi bien sûr. Mais j'ai senti que j'étais à un moment crucial de ma carrière où je devais m'imposer ou bien laisser passer", confie la star australienne de 34 ans.

Le tendre duo est parents de trois enfants : India, 5 ans, et les jumeaux Tristan et Sasha, tous deux âgés de 3 ans. Dans son entretien, l'heureux mari et papa précise qu'il faut savoir consacrer du temps à son couple : "Une fois qu'on a des enfants, chaque moment est absorbé par le fait d'être parent. Il n'y a plus rien pour autre chose. Alors il faut faire en sorte de se consacrer des soirées romantiques, même si c'est une fois tous les 36 du mois. Parce que la plupart du temps, on est trop fatigué et on préfère dormir."

En octobre 2016, il avait réagi avec beaucoup d'humour sur Instagram pour mettre fin aux rumeurs de rupture véhiculées par des tabloïds australiens. Son compte dévoile d'ailleurs régulièrement des instants amoureux très craquants.