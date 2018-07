Chris Masterson : Le grand frère de "Malcolm" s'est fiancé !

Yolanda Pecoraro, actrice de 33 ans notamment vue dans L'Abominable Vérité, et Christopher Masterson se fréquentent depuis un peu plus de trois ans, leur première apparition côte à côte remonte à juin 2015. Désormais DJ après avoir eu une belle carrière de plus de vingt ans sur les grands et petits écrans, Masterson est le frère de Danny Masterson, acteur de la série That '70s Show dans laquelle jouait Laura Prepon (Orange Is The New Black) avec qui Chris, scientologue comme elle, fut en couple de 1999 à 2007.