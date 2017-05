Chrissy Metz : La star ronde de "This is us" critiquée pour sa tenue en latex

En couple avec un certain Josh Stancil, avec qui elle s'affiche en soirée, Chrissy Metz n'hésite pas non plus à monter au créneau lorsque d'autres stars sont injustement attaquées sur leur poids. La star de This Is Us l'avait notamment fait en février dernier quand Lady Gaga avait été jugée trop grosse pendant son incroyable performance à la mi-temps du Super Bowl. "Comment quelqu'un peut-il être gros quand ils ne le sont pas ? J'aimerais voir quelqu'un d'autre sur cette foutue scène et faire ce qu'elle a fait", avait-elle lancé sur les réseaux sociaux.

Malgré ces critiques absurdes, l'interprète de Born This Way avait elle-même gardé la tête haute et s'était défendue sur sa page Instagram. "J'ai entendu dire que mon corps faisait l'objet de nombreuses conversations. Je n'ai qu'une chose à vous dire : je suis fière de mon corps et vous devriez être fier du vôtre aussi. Qu'importe qui vous êtes ou ce que vous faites. Je pourrais vous citer un million de raisons pour lesquelles vous n'avez aucunement besoin de répondre aux exigences des autres pour réussir. Soyez vous-même, inconditionnellement. C'est le truc des champions. Merci à tous pour votre soutien. Je vous aime. Xoxo. Gaga", avait posté la chanteuse américaine.