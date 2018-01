Chrissy Teigen, enceinte : Lumineuse pour les Grammy, avec John Legend

Les 60e Grammy Awards auront lieu ce dimanche 28 janvier 2018, à New York ! Les célébrités ont fêté le début imminent de la cérémonie samedi soir, sur invitation de la Clive J. Davis Foundation et de la Recording Academy. Chrissy Teigen, enceinte, et John Legend ont fait sensation au gala pré-Grammy...

C'est à l'hôtel 4 étoiles Sheraton de Times Square que s'est déroulé le "Pre-Grammy Gala" de la Clive J. Davis Foundation et la Recording Academy (organisatrice des Grammy Awards). De nombreuses personnalités s'y sont rendues, dont Chrissy Teigen, enceinte, et son mari John Legend.

Le chanteur et musicien de 39 ans a été aidé par sa fille Luna (1 an et 9 mois) pour choisir son look du soir.