Christian (12 Coups de midi), "débile" selon Elie Semoun : Excuses et révélation

Contacté par Télé Loisirs, Christian n'a pas souhaité réagir à cette affaire. Il avait simplement indiqué lors d'une interview qu'il gardait "un très bon souvenir" d'Elie Semoun à l'époque du lycée.

En revanche, l'ami de Jean-Luc Reichmann a confié au détour d'une interview pour le magazine Paris Match qu'il était un "élève surdoué" et participait à des compétitions de Scrabble à l'âge de 9 ans. "J'ai sauté une classe en primaire, mais je n'étais vraiment pas fait pour l'école. Adolescent, je suis devenu ingérable, le genre à ne choisir que les cours qui lui plaisent. Au lycée Descartes d'Antony, je m'étais fait un look rebelle avec les cheveux en pétard, habillé en corbeau. En bon fan des Cure, j'écrivais des poèmes mortifères (...). Pour moi, l'école s'est arrêtée à 15 ans et demi", a-t-il ensuite déclaré. Et de conclure qu'en seconde, il était dans la même classe qu'Elie Semoun et Muriel Cousin, la femme de Stéphane Guillon.

Son frère, quant à lui, n'a pas suivi le même chemin puisqu'il a fait l'ENA comme l'a expliqué Christian. Et aujourd'hui, il écrit des discours pour des hommes politiques.