Christian Clavier et Isabelle de Araujo très amoureux : Rare sortie à Berlin

Rares sont les comédies françaises qui s'exportent à l'étranger. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ? est l'une d'entre elles. Il faut croire que l'histoire a passionné en Allemagne, où le film a été rebaptisé autour du personnage de Christian Clavier, Monsieur Claude. C'est à l'occasion de sa sortie outre-Rhin que l'acteur de 66 ans s'est rendu à Berlin, pour l'avant-première. Mais il n'est pas venu seul. Sa chère et tendre Isabelle de Araujo était à ses côtés pour la projection. Le couple, normalement très discret, a ainsi fait une rare apparition, main dans la main.

Christian Clavier et Isabelle de Araujo étaient accompagnés du réalisateur du film, Philippe de Chauveron, à qui l'on doit À bras ouverts, Neuilly sa mère ou encore l'adaptation de Ducobu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu reste l'un des plus grands succès du cinéaste, qui s'est exporté dans une vingtaine de pays, de la Russie à la Corée du Sud en passant par l'Azerbaïdjan.

Depuis 2004, l'inoubliable acteur des Visiteurs file le parfait amour avec Isabelle de Araujo, qu'il a rencontrée lors du tournage de L'Antidote, alors qu'elle était maquilleuse. Les amoureux sont discrets sur leur vie privée, on ne sait finalement que peu de choses sur leur idylle. "J'ai toujours été un sentimental, mais je l'exprime peut-être plus aujourd'­hui qu'avant. Ma femme Isabelle et moi, on forme une équipe de vie et de travail formidable. J'ai entièrement confiance en elle, en son talent, dans ses goûts", avait déclaré Christian Clavier à Gala, en 2010. Aujourd'hui, le couple a quitté Paris et vit à Londres.