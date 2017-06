Christian Quesada, candidat de Danse avec les stars 8 ? "J'ai été approché..."

Chaque année, quand l'été approche, les rumeurs vont bon train à propos de l'identité des futurs participants à Danse avec les stars sur TF1. Christian Quesada, l'incontournable ex-champion des 12 Coups de midi, pourrait-il faire partie du casting de DALS8 ? À l'écouter, rien n'est impossible...

"Ça me plairait beaucoup ! Je me suis plusieurs fois déhanché sur le plateau des 12 Coups de midi. Je danse comme un pied hein mais je n'ai qu'une hâte c'est d'apprendre ! Donc pourquoi pas ? Ce serait une expérience très enrichissante en tout cas !", a en effet indiqué à confrères de Teleloisirs.fr l'ancien maître de midi aux 193 participations et aux plus de 809 000 euros de gains. Et de révéler : "Il faut savoir qu'une émission de ce type contacte énormément de personnes. Donc j'ai été approché mais pour l'instant, il n'y a rien de concret."

Toujours concernant Danse avec les stars 8, rappelons que Laurent Ournac a d'ores et déjà annoncé qu'il n'assurerait plus la coanimation du programme au côté de Sandrine Quétier. Selon Public.fr, c'est Christophe Beaugrand qui héritera de ce rôle ! De plus, Bertrand Chameroy pourrait, toujours selon nos confrères, faire partie des candidats.