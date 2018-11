Christian Quesada se moque de Marie-Christine et dénigre son record !

Certes Marie-Christine a battu un record mondial en accumulant plus de 193 participations dans Tout le monde veut prendre sa place sur France 2 mais ce n'est pas pour autant que Christian Quesada (plus grand champion des 12 Coups de midi) s'avoue vaincu par cette incroyable longévité...

Ce 13 novembre 2018, alors que Marie-Christine venait d'être battue par un concurrent et qu'elle a alors négocié son retour dans la course à coups de milliers d'euros, Christian Quesada a ironisé sur Twitter : "Scoop ! En additionnant quatre fois ses temps sur 100 mètres, Usain Bolt bat le record du monde de 400 mètres." Et d'ajouter pour que l'on comprenne bien à qui s'adresse sa pique : "Bravo à la championne mais euhhh, comment dire ? #TLMVPSP."

Évidemment, les internautes ont vivement réagi à cette publication peu sympathique. "Pourquoi ne pas tout simplement avoir participé au jeu de Nagui comme elle ?", "Jaloux, mauvais joueur, mépris !", "Ça ressemble à une fixette là quand même !", pouvait-on lire dès les premières réactions. D'autres internautes ont appuyé la position de Christian regrettant cette différence entre les deux jeux...

Ce n'est pas la première fois que Christian Quesada critique ouvertement la règle du jeu de Tout le monde veut prendre sa place permettant à son champion de rester dans la course même après une défaite. Il avait confié à nos confrères de Télé Loisirs en septembre dernier : "Je ne suis pas fan de cette émission, parce que c'est un format qui favorise trop le champion."

Marie-Christine va-t-elle réagir ? A suivre...