Christiane (L'amour est dans le pré) a trouvé l'amour !

Christiane a trouvé l'amour et elle est très amoureuse ! La prétendante de Roland dans L'amour est dans le pré 2017 a donné de ses nouvelles. Pour elle, le célibat, c'est de l'histoire ancienne.

C'est au Maine libre que la retraitée a fait savoir qu'elle était en couple. Après avoir rappelé ses déboires avec le candidat d'ADP, qui n'avait pas souhaité partir avec elle en week-end en amoureux en Italie, Christiane a dévoilé que c'est grâce à M6 qu'elle avait trouvé son nouveau compagnon. "M6 est venu faire une interview chez moi. J'étais déchaînée. J'ai dit que je recherchais toujours l'amour mais que je souhaitais rencontrer un homme qui aime la nature et les enfants", raconte-t-elle. Des hommes ont alors envoyé des lettres à la production qui les a fait suivre à Christiane. Parmi elles, celle de son amoureux. Pour le reste, on n'en sait pas plus. Ni le prénom de l'heureux élu ni ce à quoi il ressemble.

Pour Christiane, la roue a donc tourné. En effet si tout va bien aujourd'hui, elle a eu du mal a digérer son échec avec Roland. "Chez lui à la ferme, à 21h, il me disait : 'Je vais me coucher.' Vous trouvez ça normal qu'un homme qui cherche l'amour aille toujours se coucher ?", avait-elle par exemple expliqué. Elle avait aussi fait savoir qu'elle avait dépensé beaucoup d'argent afin de lui plaire. "Financièrement, je suis encore au ras des pâquerettes à cause de ça. Je suis allée deux, trois fois chez le coiffeur, je suis allée chez l'esthéticienne deux fois, j'ai blanchi ma maison, j'ai arrangé ma maison..." avait-elle expliqué.

Mais tout ça appartient désormais au passé.