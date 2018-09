Christina Grimmie : Deux ans après son meurtre, sa mère est morte...

Comme le rapporte People, Tina Grimmie est morte dimanche 2 septembre 2018, des suites d'un cancer du sein. La maman de Christina Grimmie laisse derrière elle Bud, son mari, et Marcus, son fils. La famille a publié un communiqué.

"Nous sommes tristes d'annoncer la perte de notre bien-aimée Tina, également affectueusement connue sous le surnom Mama Grimmie par les millions de fans de Christina Grimmie à travers le monde. Elle nous manquera énormément. Tina a courageusement combattu le cancer pendant plusieurs années et ce même jusqu'à ses dernières heures avec sa famille à ses côtés. Bien que cela soit difficile pour nous, comme famille, particulièrement après avoir perdu Christina il y a deux ans, nous nous réjouissons à l'idée que Tina et Christina vont de nouveau être réunies en présence de notre Seigneur et Sauveur. Tina était une voix puissante et un exemple étincelant de toutes ces mères, elle était une épouse incroyable qui donnait de l'amour et encourageait les autres. Son rire, son énergie, sa passion et sa joie feront éternellement partie de nous", peut-on lire dans le communiqué.

Christina Grimmie, morte en juin 2016 après avoir reçu deux balles de la part d'un fan déséquilibré à Orlando en Floride, avait déjà évoqué la lutte de sa mère contre le cancer en 2014. "Ma maman a eu un cancer du sein à quatre reprises. Et maintenant elle est de retour en chimio", racontait-elle alors à AXS. Après la mort de la chanteuse de 22 ans, révélée par Youtube et The Voice, Tina et sa famille avaient lancé une fondation à leur nom afin de venir en aide aux familles endeuillées par la mort d'un proche par arme à feu ainsi qu'aux familles aidant ou ayant aidé un proche dans la lutte contre le cancer. La fondation a demandé à ceux voulant rendre au hommage à Tina de faire un don.

Thomas Montet