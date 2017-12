Christina Perri, enceinte de 9 mois, s'est mariée

L'année se clôture en beauté pour Christina Perri. Enceinte de son premier enfant (l'accouchement est prévu dans les jours qui viennent), la chanteuse de 31 ans s'est mariée à son compagnon de longue date, Paul Costabile, journaliste et animateur pour NBC.

Romantique, le couple a choisi le 12 décembre, date de sa rencontre, pour célébrer ses noces. "Il y a quatre ans aujourd'hui, j'ai rencontré la fille de mes rêves. Quatre ans plus tard, aujourd'hui, j'ai épousé la fille de mes rêves, ma meilleure amie. Je suis sûr de ne jamais avoir été aussi fier. (...) Je veux remercier Dieu pour ce cadeau, notre relation, notre enfant à venir, l'amour de notre famille et son soutien et cette année inoubliable", a annoncé le jeune marié sur Instagram.