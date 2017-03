Christophe Beaugrand en selle, pour une belle mobilisation avec Agathe Lecaron

Comme les années précédentes, sourires et bonne humeur étaient au rendez-vous pour le coup d'envoi de la 13e édition de l'opération intitulée Une jonquille pour Curie à Paris, et même un peu de sueur. Pour le lancement de sa semaine de mobilisation pour la lutte contre le cancer, l'institut Curie a rassemblé de nombreuses célébrités, principalement issues de la télé.

Sur la place du Panthéon, le chroniqueur de 50 minutes inside (TF1) Christophe Beaugrand a donné de sa personne en chevauchant avec entrain un vélo elliptique. Le but ? Parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible pour récolter un maximum d'argent. Pour chaque kilomètre parcouru, Swiss Life reverse 1€ à l'institut Curie. Si l'animateur de la nouvelle matinale de LCI François-Xavier Ménage s'est très rapidement retrouvé en T-shirt, le visage brillant, Christophe Beaugrand, lui, est resté pimpant, guidé par la journaliste sportive Céline Géraud. L'animatrice de Stade 2 a également donné de sa personne en s'essayant à une descente à skis en réalité virtuelle.

Qu'importe si de nombreux parrains s'étaient levés très tôt pour remplir leurs fonctions à la télé et à la radio, à l'instar de François-Xavier Ménage, Agathe Lecaron, à la tête de La Maison des maternelles sur France 5, ou encore Thomas Sotto qui officie tous les matins de la semaine sur Europe 1, une gaieté générale et communicative s'est peu à peu répandue sur la place des grands hommes. Tout comme eux, le charmant ténor Vincent Niclo et la pétillante chanteuse et actrice Princesse Erika n'ont pas oublié de porter le symbole universel de la lutte contre le cancer, la jonquille, également devenue l'emblème de l'institut Curie pendant sa semaine de mobilisation.

Créé en 2004 par l'institut Curie, l'événement Une jonquille pour Curie est une campagne nationale de solidarité contre le cancer. C'est également un mouvement fort de solidarité et de soutien pour les patients et les 3 300 médecins, soignants et chercheurs de l'Institut Curie qui combattent chaque jour le cancer. Grâce à cette opération et aux 200 activités festives organisées sur tout le territoire, l'Institut Curie espère récolter 500 000 euros. Cette somme permettra de financer la création du premier centre français d'immunothérapie, qui pourrait ouvrir à l'automne.

Cette semaine se clôturera partout en France le dimanche 26 mars par une Course de la jonquille connectée : la course aura lieu en simultané partout dans l'Hexagone.