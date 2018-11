Christophe Beaugrand et le harcèlement scolaire : "J'ai été un bouc émissaire"

S'il ne donne pas de détails sur ce qu'il a vécu plus jeune, Christophe Beaugrand continue de subir des attaques au quotidien. En effet, l'animateur de 41 ans est victime d'homophobie et a dévoilé à plusieurs reprises les messages de haine qu'il reçoit. Celui qui a célébré son mariage avec son amoureux Ghislain l'été dernier avait poussé un coup de gueule en octobre sur les ondes de France Bleu. "Aujourd'hui, on fait partie de la société, il va falloir que ceux qui n'ont pas envie qu'on en fasse partie s'y fassent parce que nous, on ne va pas baisser la garde. Nous n'avons pas à être discrets, nous n'avons pas à nous cacher. Ce sont ceux qui professent la haine qui devraient se cacher", avait-il lancé.