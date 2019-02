Christophe Castaner évoque son papa qui a "mis fin à ses jours"

Sur C8, les téléspectateurs pourront découvrir dès 21h une nouvelle salve d'épisodes du programme Au tableau ! Outre Kad Merad et Christian Estrosi, il faudra aussi compter sur le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

C'est le site de Ouest France qui rapporte les propos émouvants tenus par le ministre de 53 ans dans l'émission alors qu'il évoquait son enfance et sa famille en réponse à une question sur la sévérité de son regretté père, ex-militaire. "Par exemple, j'ai passé mon bac en candidat libre parce que je suis parti de chez moi très jeune, j'ai connu des choses qui ne sont pas normales dans une famille, mes frères aussi. Après, j'ai su lui pardonner, j'ai su le retrouver, je suis heureux de ça aussi. Il est mort depuis. Je me suis construit souvent contre mon père, c'est comme ça", a-t-il d'abord raconté.

Christophe Castaner, qui a quitté le domicile familial à 16 ans, a ensuite détaillé un peu plus sa relation conflictuelle avec son papa. "À un moment, j'ai su le retrouver, j'ai su lui parler et j'ai su lui pardonner plein de choses. Après le décès de ma mère, on a eu des discussions franches. Pour mes frères, c'était plus compliqué, ils ne lui ont pas pardonné. J'ai eu la chance d'avoir été celui qui a pu, c'est un peu difficile d'en parler, lui pardonner. (...) Mon papa a 'mis fin à ses jours', comme on dit, et je l'ai même accompagné dans l'échange et le dialogue avec lui dans cette période-là. J'ai eu la chance de lui pardonner, mais il a pas toujours été à la hauteur de ce que j'aurais aimé qu'il soit", a-t-il ajouté.

Le ministre évoquera aussi la crise interminable des gilets jaunes et ses relations avec le président, Emmanuel Macron.