Franck Dubosc tacle les Gilets jaunes et s'excuse dans TPMP: "Une énorme erreur"

Chez les Gilets jaunes, retourner sa veste est très mal vu. Franck Dubosc l'a appris à ses dépens après la publication d'une vidéo le montrant en train de s'en prendre au mouvement qu'il avait d'abord soutenu publiquement et avec véhémence. "Il faut que l'on soit avec vous, nous les favorisés. Il faut qu'on trouve quelque chose. J'en parle aux copains", disait-il sur les réseaux sociaux, pour soutenir le mouvement. Mais dans cette vidéo prise par un fan lambda, la star semble avoir changé d'avis.

Les Gilets jaunes ? "À dégager"

"Sûrement pas. Les Gilets jaunes, c'est du passé monsieur", répond-il à un fan qui lui demande s'il voudrait bien parrainer une émission consacrée aux Gilets jaunes. Et d'ajouter qu'ils sont "trop haineux, trop hargneux, à dégager". Sur Facebook, où cette vidéo a été relayée et vue des dizaines de milliers de fois, les Gilets jaunes ne se lassent pas de proférer des insultes à l'encontre de l'humoriste et invitent même à boycotter son nouveau spectacle pourtant très apprécié du grand public.

Invité sur Touche pas à mon poste (TPMP) ce lundi 11 décembre 2018, Franck Dubosc est totaement revenu sur ses propos. "J'ai fait une énorme erreur, l'erreur d'un homme qui a eu peur", s'est-il justifié avant de replacer dans son contexte ce volte-face pour le moins inattendu. "Je sors de spectacle, je suis fatigué, et il y a ce monsieur qui vient à un moment où il ne faut pas venir, et je craque, parce que je suis un être humain, a-t-il expliqué. J'ai pas l'habitude de ça, je suis juste un clown, on me dit 'je t'aime bien', 'tu me fais rire' ou 'tu me fais pas rire'. Je me suis dit 'mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi j'ai fait ça'".

Un faux-cul de première

Mea culpa donc pour Franck Dubosc qui n'a pas quitté le mouvement pour autant. "Je sais d'où je viens, qui je suis, même si je suis très privilégié", a-t-il rappelé en revenant sur ses origines modestes et le fait que parmi les Gilets jaunes se trouvent certains de ses proches. "En porte-parole, je n'ai pas les épaules, je vous desservirai. Mais en soutien, volontiers. Je peux peut-être vous apporter un tout petit peu, avec mes petits bras d'acteur, mes petits bras de clown", a-t-il ajouté.

Des excuses et justifications qui n'ont pas convaincu tous les téléspectateurs de TPMP et les Gilets jaunes. "Franck Dubosc ne m'aura pas convaincu ce soir. Il en fait trop, il fait l'acteur, on ne peut pas dire il y a trois jours des gilets jaunes, c'est du passé à dégager, et deux jours après venir à la télévision et porter un gilet jaune en disant je vous soutiens de tout mon coeur", rétorque l'un d'eux. "Son retournement de veste [m'a] trop déçu", Dubosc est "un faux-cul de première" dont "on voit très bien qu'il joue un rôle et qu'il essaie d'émouvoir", lit-on également.