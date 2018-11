Bernard Tapie (Au tableau) : La question à laquelle il a refusé de répondre...

Après Emmanuel Macron ou encore Jamel Debbouze, Bernard Tapie se prête à son tour au jeu de Mélissa Theuriau. L'ancien patron de l'Olympique de Marseille répondra aux questions d'enfants d'une école de Seine-Saint-Denis ce samedi 17 novembre 2018 dans l'émission Au tableau ! (C8). Son cancer, l'argent, la mort... L'homme d'affaires a répondu à toutes les interrogations des jeunes élèves, ou presque.

Comme l'indiquent nos confrères du Parisien, Bernard Tapie a refusé de répondre à une question concernant ses opinions politiques. Un choix qu'il assume et explique. "Je ne viens pas à la télé dialoguer avec des enfants pour répondre à des questions qui n'intéressent que les adultes", lance-t-il alors. Et de répondre aux curieux sans non plus trop en dire : "Moi, j'ai été communiste jusqu'à l'âge de 12 ans parce que mon père lisait L'Humanité, était ouvrier et à la CGT mais, à un certain âge, j'ai arrêté d'être communiste."

Outre cette question politique, Bernard Tapie a joué le jeu et semble ravi de son expérience. Il faut dire que l'ancien animateur de 75 ans, atteint d'un cancer, a un temps oublié ses soucis au contact de ces enfants. "J'ai neuf petits-enfants, un arrière-petit-enfant et mes relations avec eux sont extraordinaires. Ils m'appellent tous Daddy, raconte-t-il. J'ai une grande joie à être avec des enfants. En plus, l'émission a été tournée à Saint-Ouen, ce qui n'a pas été pour rien dans mon choix. Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers, La Courneuve... C'est là où je suis né et où j'ai grandi. J'aime le contact avec les gamins de ces quartiers défavorisés, aussi heureux que les gamins des quartiers favorisés, même si la vie y est plus compliquée."

Rendez-vous ce samedi 17 novembre 2018 dès 21h sur C8 afin de suivre Bernard Tapie dans Au tableau !