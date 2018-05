Bernard Tapie et le cancer : "J'aurai les résultats définitifs fin juin.."

Dans son combat, l'homme d'affaires de 75 ans peut évidemment compter sur "les marques d'estime et d'amour" de sa famille et de ses proches, des soutiens "très utiles dans le processus d'une maladie". "Ce combat, à mon âge, je n'aurais pas forcément envie de le mener, car il est vraiment très dur, mais quand on sent qu'il a une importance pour les autres, votre famille, vos amis, et pas seulement pour vous, vous le menez sans retenue", a-t-il ajouté. Bernard Tapie est père de quatre enfants : Nathalie et Stéphane (nés de son premier mariage avec Michèle Layec), mais aussi Sophie et Laurent, issus de son union avec celle qu'il a épousée en 1987, Dominique. C'est elle qui avait d'ailleurs annoncé en septembre dernier la maladie de son époux avec un communiqué transmis à l'AFP.

Eprouvé par les séances de chimiothérapie et la lourde opération qu'il avait subie en janvier dernier, Bernard Tapie a admis qu'il n'avait pas le sentiment d'avoir pris le dessus sur la maladie. "Je ne suis pas dans cette phase-là. Je suis encore en traitement de chimio, je n'ai pas les résultats définitifs des examens post-opératoires et post-chimio. Pour dire la vérité, je saurai ça fin juin. C'est à ce moment-là que j'aurai une vraie idée de la réalité. En attendant, je fais front, comme tout le monde", a-t-il conclu.