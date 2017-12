Christophe Dechavanne, grand-père heureux : "Ça donne beaucoup de plaisir"

À la mi-novembre, nous apprenions que Christophe Dechavanne venait d'être l'heureux grand-père d'une petite fille. Quelques jours plus tard, le doux prénom Jeanne était révélé sur le plateau de Salut les Terriens (C8)... À quelques jours de Noël, l'animateur de The Wall (TF1) est toujours sur un petit nuage !

Contacté par nos confrères de Télé Star, la star de 59 ans s'est en effet confié sur le petit trésor de la vie que lui a offert sa fille aînée Pauline (30 ans) : "Ça donne beaucoup de plaisir, de bonheur. Ça nous donne encore plus d'occasions de nous voir avec ma fille aînée. Ce bébé est ravissant en plus, ce qui ne gâche rien. Ninon [sa fille cadette née en 1998 de sa relation avec Manon Saidani, NDLR], sa soeur, va très souvent les voir. De mon côté, c'est très mignon car certains de mes amis font des cadeaux pour la petite."

Interrogé dans la foulée sur la possibilité que ce nouveau rôle de grand-père puisse lui donner un petit coup de vieux, Christophe Dechavanne a commenté : "Cela ne change rien. C'est le chemin de la vie. C'est plus normal que ma fille fasse un enfant que moi !" Et d'ajouter sur ses 60 ans qui arrivent à grands pas : "Il vaut mieux que je m'en fiche royalement. Entre grand-père et l'âge, je réfléchis à d'autres trucs. La retraite, ce n'est pas pour tout de suite !"

Nous voilà rassurés !