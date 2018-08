Christophe Dugarry : Le règlement de comptes avec Didier Deschamps continue

Le 28 mai 2018, à quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du monde en Russie, Christophe Dugarry s'attaquait ouvertement à son ancien coéquipier, et actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. "ll faudra que Didier Deschamps aille très loin en Coupe du monde. Parce qu'il faudra assumer son choix", avait-il lancé en direct dans son émission Team Duga, qu'il présente sur RMC, faisant référence à la non-sélection de Karim Benzema. "Parce qu'on prend en otage l'équipe de France et c'est peut-être au détriment de l'intérêt collectif. Quand on a un avant-centre qui remporte quatre Ligues des Champions qui ne joue pas en équipe de France parce qu'il a mal parlé de Deschamps... (...) Je valide la liste des 23 mais je trouve ça dommage que Benzema n'en fasse pas partie", avait ajouté l'ancien Bleu de 46 ans, qui ne mâche pas ses mots.

Concentré sur sa deuxième Coupe de monde en tant que sélectionneur, Didier Deschamps n'avait pas tout de suite répondu à cette attaque de Christophe Dugarry, mais quelques jours après la victoire des Bleus en Russie lors d'un entretien accordé au Parisien le 20 juillet dernier. "Il dit ce qu'il veut, il a son émission radio. On a vécu des choses ensemble, donc je sais qu'en terme d'état d'esprit, sincèrement, j'ai vu beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, ce n'est pas grave", avait réagi le sélectionneur de l'équipe de France en rajoutant une couche le lendemain dans L'Equipe. "Ce n'est pas acceptable ça. Il y a un minimum. J'accepte les critiques, elles font partie de ma vie. Mais, à un moment, il y a une escalade dans la violence verbale. Il faut penser aux gens qui sont dans notre entourage quand même", déplorait-il.

Mon état d'esprit, il ne le connaît pas !

Rentré de vacances, de retour sur l'antenne de RMC le 20 août 2018, Christophe Dugarry a repris les hostilités. Toujours opposé à l'éviction de Karim Benzema, l'ancien footballeur professionnel reproche surtout à son ex-coéquipier qui "fait la pluie et le beau temps dans le foot" d'avoir remis en question son état d'esprit. "Dire que j'ai un état d'esprit douteux... C'est cette phrase qui m'a choqué. Après, il peut dire que je n'étais pas légitime, que j'étais un mauvais joueur, une pipe, oui. Mais remettre en doute mon état d'esprit... Mon état d'esprit n'a jamais été mauvais. Mon état d'esprit, il ne le connaît pas. Il a passé plus de temps dans le bureau des coachs, des présidents et des journalistes que dans le vestiaire avec ses coéquipiers, donc on n'a pas du tout le même état d'esprit", n'a-t-il pas hésité à balancer dans Team Duga.

Reconnaissant l'impressionnant palmarès de Didier Deschamps, Christophe Dugarry reproche la manière : "Il est prêt à faire des choses pour arriver au très haut niveau. Ce qu'il a fait parfaitement. C'est un gagneur, il a tout gagné. Bravo à Didier Deschamps. Mais je ne suis pas prêt à faire ça. Et ça m'a souvent desservi."

Ces deux-là ne sont visiblement pas prêts à enterrer la hache de guerre...