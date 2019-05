Christophe Lambert, 62 ans : fou amoureux à Rome avec Camilla Ferranti, 40 ans

C'est le grand amour entre Christophe Lambert et sa compagne Camilla Ferranti ! Ils se sont affichés tendres et complices lors du gala Pellicola D'Oro ("les pellicules d'or") à Rome en Italie, le 4 mai 2019. Le héros de Greystoke était l'un des invités d'honneur de la soirée, un bonheur qu'il a donc partagé avec sa bien-aimée.

Les amoureux, qui se sont rencontrés sur le tournage de la série La dottoressa gio, ont officialisé leur relation en octobre dernier. Depuis, leurs liens n'ont fait que se renforcer, comme ils le montrent de temps à autre sur Instagram. En effet, pour son anniversaire célébré au Portugal, la belle Camilla a posté une photo en amoureux avec la légende suivante : "Il y a une semaine, j'ai eu 40 ans. Je ne voulais rien poster car je devais digérer mon âge... Mais ce dont j'ai envie après ces quelques jours de réflexion, c'est de remercier tous mes amis qui ont voyagé jusqu'à Lisbonne pour le fêter avec moi, merci d'avoir été là depuis un bout de temps pour moi." Elle s'adresse ensuite plus précisément à son compagnon : "Toi qui es entré dans ma vie pour être à mes côtés, qui m'as montré ce que l'amour signifiait, qui es avec moi pour rire et pleurer, qui me rends unique. Tu es mon Christopher... Je t'aime, mes premiers 40 ans avec toi n'auraient pas pu démarrer mieux."

Sur son profil Instagram, le Franco-Américain de 62 ans, papa d'Eleanor (25 ans, dont la mère est Diane Lane), a également publié une photo pour l'anniversaire de sa compagne.