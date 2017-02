Cindy Crawford : "J'ai de la cellulite, je le reconnais..."

Deux ans après la polémique provoquée par la publication de ses photos faussement retouchées, Cindy Crawford n'est plus aussi mal à l'aise qu'elle a pu l'être à l'époque. Et pour cause ! La bombe qui vient de fêter son 51e anniversaire s'assume comme elle est.

"J'ai de la cellulite, je le reconnais. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher de me mettre en maillot de bain. Tant pis ! Je n'ai plus le même corps qu'à 20 ou 30 ans, mais le défi, c'est d'accepter cela et de profiter de la vie que j'ai pu construire grâce à cela", a-t-elle déclaré lors d'un récent entretien avec le Daily Telegraph.

Toujours au top après une brillante carrière dans le monde de la mode, le top star des années 90 peut se féliciter d'avoir bâti son empire d'une main de maître... en même temps que sa jolie famille. Ses deux enfants – Kaia (15 ans) et Presley (17 ans) – jeunes tops en herbe sont déjà fin prêts à prendre la relève tandis que son mariage avec Rande Gerber (54 ans) bat des records de longévité.

Mariée depuis 1998 à l'homme d'affaires de 54 ans, elle a confié au magazine le secret de leur union réussie. "Nous ne vivons pas New York ni à Los Angeles, nous avons choisi Malibu, qui ressemble plus à un petit village. J'ai fait de mon mari une priorité et je ne prends jamais rien pour acquis. Quand je m'absente trois jours, je veille à être présente la semaine suivante. Je suis assez réaliste quant au temps que prennent vraiment les choses et j'essaie toujours de trouver un bon équilibre", a-t-elle expliqué.

Une stratégie qui porte ses fruits puisque Rande lui a écrit une déclaration d'amour romantique sur les réseaux sociaux pour son récent anniversaire, partageant sur Instagram une photo souvenir du couple datant d'il y a vingt-cinq ans. C'est beau !