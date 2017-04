Cindy Sander métamorphosée : "J'ai réappris à manger... j'ai perdu 40 kilos"

On le savait, Cindy Sander a bien changé. Exit la candidate boulotte et un peu ringarde de Nouvelle Star (M6 en 2008) qui a été moquée avec son titre Papillon de lumière. Aujourd'hui, grâce à son pygmalion Manfred Thierry Mugler (68 ans) qui l'a métamorphosée, la chanteuse prépare même son retour en musique dans l'Hexagone !

Qu'on se le dise, Cindy Sander is back et elle a même un album dans les tuyaux, comme elle en parle dans Télé Star. "Manfred Thierry Mugler m'a écrit les chansons dont une sur mon fils Enzo qui a 11 ans (...) Ce n'est pas une revanche. Je ne suis pas dans la vengeance. Je dirais que c'est un juste retour des choses. Je suis la Cendrillon des temps modernes. J'aime vraiment chanter et je veux encore le prouver", a-t-elle assuré.

Cette nouvelle assurance, Cindy (39 ans) la doit en grande partie à la confiance que lui a accordé le grand couturier français qui l'a pris sous son aile afin de la faire jouer et chanter dans son spectacle berlinois, The Wyld. Un show qui a permis à l'artiste incomprise de se produire devant 800 000 spectateurs en deux ans !

"Quand il m'a contactée en 2010, j'ai vraiment cru que c'était une blague. Il m'a dit : 'Je vais vous changer physiquement, je vais vous faire bosser et vous emmener sur la plus grande scène d'Europe. Il m'a demandé de me retirer des médias. Pendant trois ans, j'ai pris des cours de chant, j'ai réappris à manger – J'ai perdu 40 kilos –, je faisais quatre à six heures de sport par semaine", s'est-elle souvenue.

Le premier extrait de l'album de Cindy Sander s'appelle Près de moi et c'est une reprise en Français du tube Next To Me d'Emeli Sandé. Notre starlette a d'ailleurs offert ce titre en live lors de son passage dans C à vous (France 5) le 28 avril dernier... Une performance à retrouver dès à présent dans notre player vidéo !

Un entretien à découvrir en intégralité dans Télé Star, actuellement en kiosque.