Claire Chazal, 61 ans : elle parle déjà de "compte à rebours avec la mort" !

Présentatrice du journal télévisé de TF1 pendant plus de vingt ans, Claire Chazal garde une image de journaliste sérieuse, constante et souriante. Mais en coulisses, tout n'était en fin de compte pas si tranquille. "L'exercice du 20h en lui-même ne m'a jamais effrayée, mais j'ai souvent dû le présenter en surmontant une peur profonde qui venait d'ailleurs, rien à voir avec le stress ou le trac... Un combat que j'ai dû parfois mener avec des adjuvants : j'avais toujours un Lexomil dans ma poche", révèle-t-elle. "Terrassée par le stress, la peur, les phobies", l'ex-femme de Xavier Couture a malgré tout su composer avec ses angoisses pour avancer : "J'ai vécu avec ça. Ça ne m'a pas empêchée de faire les choses."

Je vis comme à 20 ans

A 61 ans, la journaliste s'interroge sur son âge et l'ombre qu'il peut faire planer sur son quotidien pourtant bien rempli : "Le passage des 60 ans a été très difficile. C'est une dizaine terrifiante, témoigne-t-elle. Rien que ce mot 'senior' ! D'autant que je vis comme à 20 ans, voire de façon beaucoup plus intense. Je sors bien plus, je fais plus de sport, je vis les choses avec moins d'angoisse..."

Malgré cette vie à 100 à l'heure, Claire Chazal ne cache pas son appréhension de la vieillesse : "Il y a le compte à rebours avec la mort. On commence à imaginer les années qu'il nous reste, à envisager de ne pas assister à la naissance d'un de ses petits-enfants... Sans parler de toute l'interrogation sur le désir. Comment regarde-t-on son corps, comment les autres le regardent ? Nous sommes dans une société de l'image, moi-même, j'étais une image." Des problématiques à la fois intimes et universelles qu'elle essaye d'éclairer dans son dernier ouvrage.