Claire Chazal dans Danse avec les stars ? "J'aime beaucoup, ça m'amuse beaucoup"

Claire Chazal est une grande passionnée de danse. Fidèle téléspectatrice du concours Danse avec les stars sur TF1, la star de 61 ans a reconnu au micro de RTL dans On refait la télé qu'elle aurait beaucoup aimé participer. Seulement voilà, c'est tout simplement impossible !

Face à Eric Dussart et à Jade et dans un extrait proposé par Télé Loisirs, l'ex-présentatrice du Journal de 20h sur TF1 et actuelle animatrice d'Entrée libre sur France 5 a tout d'abord révélé qu'on lui avait déjà proposé de participer. "On m'avait demandé oui, il y a un certain temps maintenant mais à ce moment-là je présentais le journal et ça me paraissait vraiment assez incompatible", a-t-elle confié avant de poursuivre, bienveillante : "Cette émission moi je l'aime beaucoup, elle m'amuse beaucoup et en fait dans une sorte de rêve j'aurais bien aimé la faire finalement. J'adore regarder ces gens qui découvrent la danse et qui s'y mettent vraiment, c'est du travail ! Je sais ce que c'est. Et puis cette émulation, c'est drôle, c'est une vraie compétition, y'a un dépassement de soi."

Pourtant, Claire Chazal assure qu'elle ne participera jamais au concours de la Une... par fidélité avec le service public où elle officie désormais. "Je ne participerai pas pour une raison très simple, je n'irai plus sur TF1. Je ne vais pas être dans le service public, c'est ma maison aujourd'hui France 5 et France Info (...) et sur TF1, ça non ! C'est normal. France Télévisions ne l'accepterait pas et je le comprends tout à fait", a-t-elle asséné.

Tant pis pour le concours de TF1 !