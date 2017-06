Claire Chazal et sa remplaçante Anne-Claire Coudray ravivent la Flamme

La Flamme Marie Claire continue de brûler. Comme chaque année, l'ancienne présentatrice du JT de TF1 Claire Chazal a repris le flambeau pour lever des fonds, via la vente d'une bougie spéciale, afin de venir en aide aux associations qui oeuvrent pour la scolarisation des petites filles.

Celle qui anime désormais l'émission Entrée Libre sur France 5 a eu le plaisir de retrouver sa remplaçante Anne-Claire Coudray, lors d'une conférence de presse au sujet de l'oeuvre caritative, qui s'est tenue ce mercredi 7 mai à l'Hôtel Le Marois à Paris. De nombreux autres journalistes avaient fait le déplacement pour venir soutenir l'opération, qui a permis de récolter déjà plus de 1 478 000 euros depuis 2010.

Parmi eux : le directeur adjoint de la rédaction du Point et écrivain Christophe OnoditBiot, ainsi que l'animatrice de 100% Foot Carine Galli. Lucie Nuttin, qui travaille pour la chaine BFMTV, était aussi présente ainsi que l'animatrice télé et radio Marielle Fournier et son acolyte Sabine Quindou.

La comédienne et réalisatrice Audrey Dana (Sous les jupes des filles, Si j'étais un homme) avait aussi fait le déplacement ainsi que Tina Kieffer, à qui l'on doit l'association Toutes à l'école.

Coline Chavaroche