Claire Chazal, ses débuts d'actrice : Comment elle a surmonté ses craintes

Samedi 20 octobre 2018, les téléspectateurs de France 3 découvriront les premiers pas d'actrice de Claire Chazal dans le téléfilm Le Mort sur la plage. Un "moment d'exaltation, de passion et même un certain plaisir" pour l'animatrice de France 5 (Entrée libre, Passage des arts).

Interviewée par nos confrères de TV Mag, la belle blonde de 61 ans a tout de même admis qu'il y avait "une part d'inquiétude" : "J'avais le souci de bien faire. (...) C'est une exercice qui demande du travail, notamment pour être à la hauteur de l'équipe." Claire Chazal a heureusement été parfaitement accueillie par les membres de l'équipe, notamment par sa partenaire Claire Borotra.

"Claire est très sérieuse dans son travail. Elle connaît son texte sur le bout des ongles ! Grâce à elle et à son regard qui ne me jugeait pas, j'ai pu surmonter un bon nombre de mes craintes", a déclaré l'ancienne animatrice du JT de TF1. Elle a ensuite expliqué avoir accepté ce nouveau challenge car elle apprécie "les grands acteurs et les histoires bien ficelées" de la collection Meurtre à... et parce que son rôle de député-maire n'est pas si éloigné de ce qu'elle est dans la vie : "J'ai essayé de camper cette femme sur la réserve, qui n'est pas immédiatement dans l'empathie mais qui, au fil du récit", va s'humaniser."

La mort de la plage n'est pas le seul défi de Claire Chazal. À partir du 14 novembre, elle endossera le rôle de narratrice du spectacle de théâtre musical Peau d'âne qui se jouera au théâtre Marigny. Avec ce planning chargé, sans compter ses émissions sur France 5 et sa quotidienne sur France Info, elle devra donc faire un sacrifice : la danse (l'une de ses passions).

L'intégralité de l'interview de Claire Chazal est à retrouver dans le magazine TV Magazine du 12 octobre 2018.