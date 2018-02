Claire Foy (The Crown) se sépare de son mari qui était atteint d'une tumeur

L'interprète de la reine Elizabeth II dans les deux premières saisons de The Crown est célibataire. Claire Foy s'est séparée de son mari Stephen Campbell Moore, avec qui elle était mariée depuis 2014 et avait eu une fille, Ivy Rose (2 ans).

Le couple, qui s'est connu sur le tournage de Season of The Witch en 2011, a rendu publique cette rupture. "Nous sommes séparés depuis quelque temps, écrit l'actrice de 33 ans dans ce communiqué. Cependant, nous continuons à être de grands amis qui ont le plus grand respect l'un pour l'autre."

C'est ainsi seule, mais visiblement radieuse, que Claire Foy a foulé le tapis rouge de la Berlinale le 21 février. Dans une robe noire très élégante, l'actrice anglaise a fait crépiter les flashs au côté de son réalisateur, Steven Soderbergh, pour le film Unsane. Un sourire radieux comme pour faire oublier des derniers mois compliqués de la star. En effet, alors que la saison 2 de The Crown était en cours de tournage, elle a dû affronter les problèmes de santé de son mari, non sans inquiétudes. C'est ce qu'elle avait confié au journal britannique The Sun, affirmant que celui qui était encore son amoureux avait été opéré d'une tumeur au cerveau, une tumeur bénigne à l'hypophyse revenue après un premier traitement.

C'est donc soudé que le couple a affronté l'épreuve, et notamment l'opération très risquée de Stephen. "Vous réalisez, alors que vous n'êtes pas la personne la plus importante dans ce processus, que ce sont les gens qui vous aiment, qui vivent une bien pire expérience. Il y a plusieurs choses que vous vous assurez de faire avant d'aller vous faire opérer. Écrire une lettre, par exemple. (...) Me réveiller après l'opération et m'entendre dire que tout s'était bien passé a été un grand soulagement", avait raconté l'acteur de 40 ans, notamment vu dans Le Dernier des Templiers et Braquage à l'anglaise.