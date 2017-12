The Crown : Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby ou l'élégance royale

Dans quelques jours, la deuxième saison de l'ambitieuse série The Crown sera diffusée sur Netflix. Composé de 60 épisodes répartis en 6 saisons, le show raconte tout le règne de la grand-mère des princes William et Harry. Pour le scénario, c'est l'excellent Peter Morgan, scénariste du film The Queen avec Helen Mirren, qui a été choisi, tandis que la réalisation est assurée, entre autres, par Stephen Daldry (Billy Elliott).

Mais avant de découvrir la suite de son règne et notamment l'enfance de son fils Charles, la première saison est désormais disponible en DVD. L'occasion de (re)plonger dans ce show au très gros budget (140 millions d'euros) et à l'interprétation plus qu'impeccable.

En effet, Claire Foy qui incarne Élisabeth II est une reine plus vraie que nature – elle a d'ailleurs remporté un Golden Globe –, tout comme celui qui joue son époux, Matt Smith, alias Philip Mountbatten. Pour se glisser dans la peau de la fille cadette de George VI, Margaret du Royaume-Uni, la production a choisi Vanessa Kirby. Purepeople vous propose de découvrir ses acteurs version The Crown et version red carpet lors de la présentation de la saison 2 à Londres le 21 novembre : ils sont toujours aussi élégants, mais certainement plus détendus que sous le poids du protocole !

Pour les saisons 3 et 4, un gros bouleversement est à venir. En effet, afin d'incarner la reine Elisabeth a un âge plus avancé, il a fallu céder la place à une comédienne moins jeune que Claire Foy, Olivia Colman. Remarquable dans Tyrannosaur, elle a gagné en notoriété grâce au rôle du détective Ellie Miller dans la série dramatique Broadchurch. Un choix de casting prometteur !

The Crown, l'intégrale de la saison 1, disponible en DVD dès le 6 décembre.