Claire Holt (The Originals) dans 47 Meters Down : Les dessous de son expérience

Avec son charmant accent australien, l'actrice Claire Holt a répondu aux questions de Purepeople à l'occasion de la sortie du film 47 Meters Down. Si on la connaît en vampire originelle dans Vampire Diaries ainsi que dans son spin-off The Originals, c'est en vacancière qu'on la retrouve dans ce huis-clos à suspense. Un tournage aussi éprouvant que mémorable...

"Quand j'ai lu le script, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est 'incroyable !' Le scénario ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu", nous raconte Claire Holt. 47 Meters Down nous fait partager les vacances de deux soeurs, Kate et Lisa. La première faisant face à une rupture amoureuse, sa cadette décide de l'emmener faire de la plongée dans une cage pour observer des requins. Des sensations fortes destinées à lui changer les idées mais la sortie marine tourne mal...

"On a tourné quatre à cinq heures par jour dans l'eau, on a fait huit semaines de préparation, c'était épuisant, d'autant plus que je n'avais jamais plongé avant", déclare Claire Holt. Le premier jour du tournage, elle ne l'oubliera jamais : "On a tourné la scène de la chute. C'était très dur, mais j'ai fini par m'habituer à l'eau." Pour cette expérience, la comédienne a pu compter sur le soutien de sa partenaire, Mandy Moore. La chanteuse et star de la série This Is Us incarne sa soeur aînée. Et manifestement, depuis, elle est aussi devenue "sa soeur de coeur" : "On était tout le temps ensemble et elle a été d'un grand soutien. C'est une personne merveilleuse et une bosseuse, un être magnifique !" Une belle rencontre humaine pour l'actrice qui a dû faire face à un coup dur dans sa vie personnelle, son divorce d'avec Matthew Kaplan, la veille de leur premier anniversaire de mariage en mai dernier...

Hors caméras, quelle vacancière est Claire Holt ? Elle nous a confié qu'elle était loin de la tête brûlée qu'est son personnage : "Au ski par exemple, ma famille est très aventurière, c'est moi la plus prudente. Je suis plutôt comme Kate, le personnage de Mandy Moore." Celle qui aime les vacances "plage-cocktail" est catégorique : plus jamais elle ne fera de la plongée ! "Du moins, par pour le moment..."

47 Meters Down, en e-cinema à partir du 28 septembre