Claire (L'amour est dans le pré), un bébé avec son ex Adrien ? La rumeur choc

Lundi 5 février 2018, Karine Le Marchand prenait des nouvelles d'anciens agriculteurs de L'amour est dans le pré (M6) lors d'une émission bilan. L'occasion pour Claire de s'afficher aux côtés de son compagnon actuel Sébastien, et leur fils Matheo (1 an). Mais d'après Marie-Paule, candidate de la saison 2014 de l'émission de dating, l'enfant serait d'un autre !

C'est en tout cas ce qu'elle a laissé entendre sur sa page Facebook. Marie-Paule a en effet publié une vidéo du bilan de L'amour est dans le pré et précisé : "Je me demande si le bébé de Claire n'est pas celui d'Adrien son prétendant d'après mes calculs..." Une déclaration à prendre avec des pincettes et qui risque de déclencher une véritable guerre !

Pour rappel, lors du bilan, Claire avait très brièvement évoqué son ex Adrien. Tandis que Karine Le Marchand lui demandait si elle avait de ses nouvelles, l'éleveuse d'oies, de canards et de vaches allaitantes avait répliqué : "Je ne sais plus. Je l'ai zappé." Sur Twitter, l'ancien prétendant avait réagi à ces propos. "Des fois, tu vois le nouveau gars à ton ex et tu es blasé, voire un peu jaloux. Moi c'est pas mon cas ! J'espère qu'ils sont heureux c'est l'essentiel ! Puis moi j'ai ma nouvelle chéri ! #MOKA. Je suis ravi de voir et d'entendre que #Claire ne se souvient plus de mon prénom !", a-t-il alors écrit.

Reste à attendre sa réaction, et surtout celle de Claire, après les propos de Marie-Paule...